Скільки коштує олів’є на Новий рік 2020

Про вартість салату олів’є до Нового року 2020 за класичним рецептом на шість персон – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки б страв не готували господині, якими б вони не були вишуканими, але салат олів’є все одно займе своє почесне місце на новорічному столі.

Читайте: Меню на Новий рік 2020: як оформити стіл і що приготувати

Вже стало традицією до Нового року вираховувати так званий індекс олів’є, тобто відслідковувати зростання цін на продукти на основі інгредієнтів салату.

За основу беремо класичний рецепт салату на 3 кілограми, який розрахований на шість персон.

Картопля – 600 г – 9,2 грн (15,30 грн/кг)

Морква – 250 г – 1,9 грн (7,75 грн/кг)

Цибуля – 200 г – 1,75 грн (8,75 грн/кг)

Ковбаса – 600 г – 58,60 грн (97,7 грн/кг)

Яйця – 8 шт. – 16,4 грн (20,45 за 10 шт.)

Солоні огірки – 500 г – 43,5 грн

Консервований горошок – 425 г (1 банка) – 37,5 грн

Майонез – 300г – 16,5 грн

Разом: 185,35 грн, що на 11% дорожче, ніж у 2018 році.

До слова, Факти ICTV брали за основу офіційні дані Держстату, а також проводили свою інспекцію цін у найпопулярніших серед українців супермаркетах.

Раніше Факти ICTV склали для вас орієнтовне меню на Новий рік 2020.