Газовой войны не будет! Украина и РФ подписали транзитное соглашение – за сутки до Нового года

Контракт на транзит российского газа через украинскую ГТС подписан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. После долгих и изнурительных переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС стороны договорились и подписали документ.

Новый контракт рассчитан на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях. А минимальные гарантированные объемы прокачки – 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров – в последующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

– Наша команда защитила национальные интересы Украины. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке. Украина в очередной раз доказала европейским партнерам, что является надежным партнером, который выполняет свои обязательства и гарантирует энергетическую безопасность в регионе, – написал Гончарук.

Факт подписания подтвердил и исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

– Я подписал в Вене в 14.30, а глава Газпрома Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге. Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования правления и наблюдательного совета Нафтогаза, а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно, – пояснил он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее о продлении транзита топлива нашей ГТС Украина и Россия договорились 20 декабря. Новый контракт решили заключить по европейским правилам.

К тому же Газпром согласился выплатить Нафтогаза почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. И не газом или другими активами, а деньгами. И российский монополист сделал это, перечислив средства 27 декабря.

– Если откровенно, мы сделали почти невозможные вещи. Мы сделали за три месяца анбандлинг, как того требует европейская сторона и наши обязательства, мы договорились об объемах транзита. Мы, что самое важное, обеспечили стабильность на украинском и европейском рынках, – настаивал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Впрочем, от новых исков на миллиарды долларов Украине придется отказаться. И в Нафтогазе уверяют: долгосрочный транзитный контракт того стоит. Мол, гарантированные объемы – это минимум, а не максимум, которого мы ожидаем. При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу.

– Замечу, что это впервые в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу “качай или плати”. К этому времени только закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом “бери или плати”, – отметил Витренко.

В то же время о прямых поставках российского газа на наш рынок речь пока не идет.

– Прямые поставки упоминаются лишь как возможность, которую рассмотрят стороны. Причем это не является – прямые поставки – элементом пакетной договоренности, – добавил Оржель.

Озвученные объемы транзита – в разы меньше возможности отечественной ГТС, однако позволят сохранить ее рентабельность и конкурентоспособность. И благодаря американским санкциям против российских морских потоков Украина еще сможет побороться за рынок. Ведь морские потоки значительно проигрывают в надежности наземным системам и вынуждены регулярно останавливаться на профилактику. Зато наша ГТС настолько универсальная и разветвленная, что способна осуществлять транзит огромных объемов газа непрерывно – даже если одному из трубопроводов понадобится ремонт.

– Наша большое преимущество – это многоканальность, многомаршрутность. Такой системы не имеет ни одна из стран Европы, – напоминает в. и. о. президента АО Укртрансгаз Сергей Алексеенко.

И подписание нового контракта на транзит – это только начало нового пути, считает Витренко. Мол, впереди – продолжение важных энергетических реформ, которые будут способствовать энергонезависимости.

– Мы должны завершить реформу рынка газа, в частности обеспечить полное соответствие европейским правилам, радикально повысить уровень энергоэффективности, и таким образом уменьшить неэффективное потребление газа и значительно увеличить собственную добычу газа, – подытожил Витренко.

Алексей Савицкий