Газової війни не буде! Україна та РФ підписали транзитну угоду – за добу до Нового року

Контракт на транзит російського газу через українську ГТС підписано. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Після довгих і виснажливих переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС сторони дійшли згоди й підписали документ.

Новий контракт розрахований на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах. А мінімальні гарантовані обсяги прокачки – 65 млрд кубометрів газу в 2020 році та по 40 млрд кубометрів – у наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

– Наша команда захистила національні інтереси України. Це позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку. Україна вкотре довела європейським партнерам, що є надійним партнером, який виконує свої зобов’язання та гарантує енергетичну безпеку в регіоні, – написав Гончарук.

Факт підписання підтвердив і виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– Я підписав у Відні о 14.30, а голова Газпрому Олексій Міллер ввечері підписав у Санкт-Петербурзі. Ми з ним проводили переговори до глибокої ночі, сподіваючись, що підпишемо контракти в одному місці, але мені для підписання потрібні були погодження правління та наглядової ради Нафтогазу, а також Кабміну, тому довелося перенести підписання і робити це вже по черзі та дистанційно, – пояснив він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, попередньо про продовження транзиту палива нашою ГТС Україна та Росія домовилися 20 грудня. Новий контракт вирішили укласти за європейськими правилами.

До того ж Газпром погодився виплатити Нафтогазу майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. І не газом чи іншими активами, а грошима. І російський монополіст зробив це, перерахувавши кошти 27 грудня.

– Якщо відверто, ми зробили майже неможливі речі. Ми зробили за три місяці анбандлінг, як того вимагає європейська сторона і наші зобов’язання, ми домовилися про обсяги транзиту. Ми, що головне, забезпечили стабільність на українському та європейському ринках, – наполягав міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Утім, від нових позовів на мільярди доларів Україні доведеться відмовитися. Та в Нафтогазі переконують: довгостроковий транзитний контракт того вартий. Мовляв, гарантовані обсяги – це мінімум, а не максимум, якого ми очікуємо. При цьому додаткові обсяги з більшою гнучкістю бронювання будуть оплачуватися за більш високим тарифом.

– Зауважу, що це вперше в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом “качай або плати”. До цього часу тільки закупівлі газу в Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України та вигідним для Росії, принципом “бери або плати”, – зауважив Вітренко.

Натомість про прямі поставки російського газу на наш ринок поки не йдеться.

– Прямі поставки згадуються лише як можливість, яку розглянуть сторони. При чому це не є – прямі поставки – елементом пакетної домовленості, – додав Оржель.

Озвучені обсяги транзиту – в рази менші за можливості вітчизняної ГТС, проте дозволять зберегти її рентабельність і конкурентоздатність. І завдяки американським санкціям проти російських морських потоків Україна ще зможе поборотися за ринок. Адже морські потоки значно програють в надійності наземним системам і змушені регулярно зупинятися на профілактику. Натомість наша ГТС настільки універсальна та розгалужена, що здатна транзитувати величезні обсяги газу безперервно – навіть якщо одному з трубопроводів знадобиться ремонт.

– Наша велика перевага – це багатоканальність, багатомаршрутність. Такої системи не має жодна з країн Європи, – нагадує т.в.о. президента АТ Укртрансгаз Сергій Олексієнко.

Та підписання нового контракту на транзит – це лише початок нового шляху, вважає Вітренко. Мовляв, попереду – продовження важливих енергетичних реформ, котрі сприятимуть енергонезалежності.

– Ми маємо завершити реформу ринку газу, зокрема забезпечити повну відповідність європейським правилам, радикально підвищити рівень енергоефективності, і таким чином зменшити неефективне споживання газу й значно збільшити власний видобуток газу, – підсумував Вітренко.

Олексій Савіцький