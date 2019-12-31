Газовий компроміс: Коболєв розкрив деталі транзитної угоди між Україною та РФ

Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв розкрив деталі газової угоди, яку підписали Україна та Росія напередодні.

За добу до Нового року Газпром, Нафтогаз та новостворений Оператор ГТС України підписали пакет угод про транзит на 5 років, які можуть бути пролонговані ще на 10 років.

– Ми в Нафтогазі називаємо це компромісом. Цілком прийнятним компромісом, який тою чи іншою мірою задовольняє обидві сторони. Сподіваємось, що ця угода покладе початок, так званим win-win стосункам, коли всі задоволені, коли всі щось отримають, – заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

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Так, Україна отримала від РФ майже $3 млрд боргу згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, проте відмовилася від вимоги близько $12 млрд у новому арбітражі.

Проте у Нафтогазі наголосили, що $3 млрд реальні кошти, а $12 млрд – це лише позовні вимоги.

– Цей новий арбітраж українська сторона обміняла на нову транзитну угоду. Це саме та тактика і стратегія, яку команда Нафтогазу займала протягом декількох останніх років. Природа цього нового арбітражу – небажання РФ продовжувати використовувати нашу транспорту систему, але оскільки Газпром погодився на це, в обмін на це ми відмовились від позову. Це головний елемент угоди, – пояснив Коболєв.

Згідно з новим контрактом, мінімальні гарантовані обсяги прокачування складуть 65 млрд кубометрів газу в 2020 році та по 40 млрд кубів у наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

Зокрема у 2020-му році, як вважає Андрій Коболєв, через українську трубу Газпром прокачає в межах 75 млрд кубометрів. Це пов’язано з санкціями США проти Північного потоку, бо через них РФ не встигне добудувати газопровід. За додаткові обсяги Газпром платитиме вищий тариф.

Тарифи встановлювались українським регулятором відповідно до європейських правил. Ці тарифи протягом п’яти років залишаться незмінними.

До слова, вперше угода з Газпромом діятиме за принципом качай або плати. Тобто за транзит гарантованих обсягів газу російська компанія муситиме платити в будь-якому разі.

Натомість про контракти щодо закупівлі палива в Газпрому Нафтогаз переговорів поки не веде. Ймовірно, імпорт з Росії й не знадобиться.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна і Газпром підписали мирову угоду щодо ініційованого російською компанією міжнародного арбітражу у справі щодо зобов’язаннь сплатити Газпрому близько $7,4 млрд згідно штрафу Антимонопольного комітету України.

Фото: Нафтогаз