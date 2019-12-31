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Факты / Украина

На Донбассе снайпер ранил украинского военного

За сутки оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный ранен.

На Донбассе снайпер ранил украинского военного

В зоне ООС 30 декабря боевики обстреляли позиции подразделений ВСУ из снайперских винтовок.

Оба случая зафиксированы в районе Новомихайловки и Песков, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

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К сожалению, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала суток 31 декабря российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что новое разведение сил на Донбассе состоится до следующей встречи нормандской четверки.

Источник: ООС

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