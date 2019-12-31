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Факти / Україна

На Донбасі снайпер поранив українського військового

За добу окупанти два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, одного українського військового поранено.

На Донбасі снайпер поранив українського військового

В зоні ООС 30 грудня бойовики обстріляли позиції підрозділів ЗСУ зі снайперських гвинтівок.

Обидва випадки зафіксовано в районі Новомихайлівки та Пісків, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

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На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

З початку доби 31 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив сподівання, що нове розведення сил на Донбасі відбудеться до наступної зустрічі нормандської четвірки.

Джерело: ООС

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