Голосования по четвергам: Раде предложили изменения в регламент

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предлагает проводить голосования за законопроекты в четверг.

Народные депутаты от фракции Слуга народа внесли в Верховную Раду проект закона, который предлагает изменить парламентский регламент.

Законопроект №2691 предлагает усовершенствовать законодательную процедуру, перенеся голосования за проекты законов на четверг во время недель с пленарными заседаниями.

Таким образом обсуждение законопроектов будет проводиться во вторник и среду.

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Также в четверг предлагают голосовать за предварительно поддержаные предложения и поправки к законопроектам.

В пятницу установят точное время для вопросов к правительству, а также обсуждения законопроектов в первом чтении и выступлений народных депутатов.

Кроме того, народные депутаты предлагают включать в повестку дня законопроекты, определенные президентом как неотложные, без голосования.

К слову, президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию касательно децентрализации власти.