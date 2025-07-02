Поступление в вузы для получения высшего образования происходит по результатам национального мультипредметного теста (НМТ).

Сколько лет действительны результаты НМТ и можно ли с ними поступать в следующем году – читайте в материале Фактов ICTV.

НМТ-2025: что известно

Абитуриенты, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, могут зарегистрироваться и принять участие в онлайн-тестировании.

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В 2025 году основная сессия регистрации на участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ) началась 6 марта и длилась до 3 апреля. Дополнительный период был с 9 по 14 мая.

НМТ-2025 будет проводилось с 14 мая по 25 июня, допсессия – с 14 по 25 июля. Официальные результаты сообщаются до 4 июля, результаты допсессии – до 30 июля.

Напоминаем, что в этом году количество и структура тестов НМТ остается неизменной по сравнению с 2024 годом.

В рамках вступительной кампании участники тестирования сдавали НМТ по четырем предметам – три обязательных и один на выбор.

Обязательные предметы:

история Украины;

украинский язык;

математика.

На выбор:

украинская литература;

английский, немецкий, французский или испанский язык;

география, биология, физика, химия.

Сколько действуют результаты НМТ в Украине в 2025 году

Ежегодно Министерство образования и науки Украины определяет срок действия результатов ВНО/НМТ предыдущих лет, возможность или невозможность комбинирования этих результатов при поступлении.

Согласно закону Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года, для поступления в учреждения высшего образования используются результаты национального мультипредметного теста за 4 года.

В частности, для поступления в 2025 году выпускники школ прошлых лет могут подать результаты тестов внешнего независимого оценивания 2022, 2023, 2024 или 2025 годов.

Также выпускники прошлых лет, которые имеют сертификаты НМТ за вышеупомянутые годы, но желают улучшить свой результат для поступления, имеют право еще раз пройти НМТ и выбрать для участия в конкурсном отборе 2025 года лучший результат.

Сколько будут действительны результаты НМТ 2025 года и какие результаты тестов можно будет подать в следующем году, определяется ежегодным Порядком принятия на обучение для получения высшего образования. В целом срок действия сертификата НМТ составляет 3 года.

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