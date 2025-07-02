Хищение почти 100 млн грн: СБУ задержала командование батальона в Одесской области

В командовании одного из батальонов в Одесской области продали бронь от мобилизации и поддельные удостоверения УБД на сумму более 100 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Батальон в Одесской области продавал бронь от мобилизации

Организатором преступлений стал бывший командир отдельного батальона, дислоцированного на территории региона.

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Он создал настоящую коррупционную сеть, привлекая четырех подчиненных, включая двух своих заместителей.

Наиболее циничной была схема продажи брони от призыва.

Военные фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою часть за 5 тысяч долларов США с человека.

Эти псевдомобилизованные никогда не появлялись в части, но ежемесячно перечисляли свои официальные зарплаты на банковские карты командования батальона.

Фактически военные руководители торговали возможностью избежать военной службы во время войны.

Параллельно подозреваемые торговали поддельными удостоверениями участников боевых действий и незаконно продавали топливо, предназначенное для военной техники.

Правоохранители задержали всех участников коррупционной сети. Во время обысков изъяли телефоны и банковские карты с доказательствами преступных операций.

Пятерым военным — экс-командиру батальона, действующему заместителю комбата, заместителю по тылу, начальнику склада ГСМ и командиру роты — сообщили о подозрении в присвоении имущества организованной группой, служебном подлоге и злоупотреблении влиянием.

Все фигуранты в настоящее время находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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