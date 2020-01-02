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Факты / Украина

Что известно об Александре Буряке

Краткую биографию Александра Буряка, который назначен руководителем отдела по расследованию дел Майдана в ГБР, читайте на Фактах ICTV.

Олександр Буряк

Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований, 2 января назначен руководителем отдела по расследованию дел Майдана.

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Биография Буряка

  • Родился 29 апреля 1976 года в городе Мукачево Закарпатской области.
  • Высшее образование получил в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове (специальность правоведение).
  • 1998-2001 годы – прошел путь от стажера до старшего следователя прокуратуры Вышгородского района Киевской области.
  • С 2001 по 2005 год – прокурор отдела, старший следователь, следователь по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области.
  • В 2005-2011 годах – следователь по особо важным делам, заместитель начальника следственного отдела прокуратуры Киева.
  • С 2011 до 2012 года – работал старшим следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений о коррупционных действиях Главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры.
  • В 2012 году был заместителем прокурора города Сумы.
  • С 2012-го до 2014-го – прокурор Франковского района Львова, а затем заместитель прокурора города Львова.
  • 2014 год – исполняющий обязанности начальника следственного управления прокуратуры Киева, старший прокурор прокуратуры Деснянского района столицы.
  • В 2014-2015 годах – заместитель прокурора, первый заместитель прокурора Дарницкого района города Киева, заместитель прокурора, исполняющий обязанности прокурора Шевченковского района столицы.
  • 2015-2017 годы – заместитель прокурора Киева, заместитель начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства столичной прокуратуры.
  • 27 ноября 2017 назначен заместителем директора Государственного бюро расследований.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла закон оперезапуске ГБР и разблокировала расследование дел Майдана.

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