Буряка назначили главным в расследовании дел Майдана

Руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначили Александра Буряка.

Александр Буряк, который занимал должность заместителя директора ГБР, назначен руководителем отдела по расследованию дел Майдана.

– Завершение расследования дел Майдана – одно из самых ответственных заданий, стоящих перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне. Сейчас продолжается перевод следователей и прокуроров из Генпрокуратуры в наш отдел, – отметил Буряк.

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В Государственном бюро расследований он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла закон о перезапуске ГБР и разблокировала расследование дел Майдана.