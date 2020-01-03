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Факты / Украина

Банки смогут иметь более 10 тыс. га земли – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что законопроект об обороте земель сельхозназначения готов к рассмотрению во втором чтении.

Земля

Тимофей Милованов заявил, что вывод аграрного комитета Верховной Рады по законопроекту №2178-10 со всеми правками ко второму чтению обнародован на сайте парламента.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства также выделил несколько моментов:

  1. Иностранцы смогут покупать украинськуземлю только после референдума.
  2. Право покупать землю имеют украинские граждане и юридические лица, основанные (исключительно) гражданами Украины.
  3. Ограничения в одни руки – 10 тыс. га, однако отсутствуют ограничения на связанные лица.
  4. Банки могут становиться собственниками земли, но только через взыскания залога из-за невыплаты кредита. При этом ограничение в 10 тыс. га на них не распространяется. Банки смогут продать землю, полученную в качестве залога в течение двух лет. Если за этот срок землю не продают, ее конфискуют.

Напомним, 19 декабря на заседании аграрного комитета во время рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли произошла драка между народными депутатами.

Источник: Тимофій Милованов

Фото: Dreamstime

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