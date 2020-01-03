Банки зможуть мати понад 10 тис. га землі – Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що законопроект про обіг земель сільгосппризначення готовий до розгляду у другому читанні.

Тимофій Милованов заявив, що висновок аграрного комітету Верховної Ради щодо законопроекту №2178-10 з усіма правками до другого читання оприлюднено на сайті парламенту.

Читайте: Продаж землі іноземцям та великим агрохолдингам обмежать до референдуму

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства також виділив кілька моментів:

Іноземці зможуть купувати українськуземлю тільки після референдуму. Право купувати землю мають українські громадяни та юридичні особи, засновані (виключно) громадянами України. Обмеження в одні руки – 10 тис. га, проте відсутні обмеження на пов’язані особи. Банки можуть ставати власниками землі, але лише через стягнення застави через невиплату кредиту. При цьому обмеження в 10 тис. га на них не розповсюджується. Банки зможуть продати землю, отриману як заставу, протягом двох років. Якщо за цей термін землю не продають, її конфіскують.

Нагадаємо, 19 грудня на засіданні аграрного комітету під час розгляду поправок до законопроекту про ринок землі сталася бійка між народними депутатами.

Джерело: Тимофій Милованов