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Факты / Украина

На заседании аграрного комитета Рады произошла драка

Во время блокирования трибуны на заседании аграрного комитета Верховной Рады произошла драка между народными депутатами.

Бійка в Раді

Во время рассмотрения аграрным комитетом Верховной Рады поправок к законопроекту о рынке земли народные депутаты из фракций Опозиционная платформа – За жизнь и Батькивщина заблокировали трибуну.

Во время этого народный депутат Илья Кива подрался с одним из нардепов, который присутствовал на заседании.

Потасовка длилась не долго, поскольку нардепов быстро разняли.

Читайте: Драка депутатов в Раде: почему подрались свободовцы и Богданец

Во время блокирования трибуны народные депутаты из оппозиции кричали Ганьба.

Напомним, заседание аграрного комитета, на котором рассматривают поправки к законопроекту о рынке земли началось 18 декабря в 15.00.

На нем присутствуют члены указанного комитета, а также народные депутаты, которые предложили свои поправки к проекту закона.

Предполагается, что заседание будет длиться до рассмотрения всех поправок и может закончиться в 6.00.

Видео: Евгения Кравчук

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