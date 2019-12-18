На заседании аграрного комитета Рады произошла драка

Во время блокирования трибуны на заседании аграрного комитета Верховной Рады произошла драка между народными депутатами.
Во время рассмотрения аграрным комитетом Верховной Рады поправок к законопроекту о рынке земли народные депутаты из фракций Опозиционная платформа – За жизнь и Батькивщина заблокировали трибуну.
Во время этого народный депутат Илья Кива подрался с одним из нардепов, который присутствовал на заседании.
Потасовка длилась не долго, поскольку нардепов быстро разняли.
Читайте: Драка депутатов в Раде: почему подрались свободовцы и Богданец
Во время блокирования трибуны народные депутаты из оппозиции кричали Ганьба.
Напомним, заседание аграрного комитета, на котором рассматривают поправки к законопроекту о рынке земли началось 18 декабря в 15.00.
На нем присутствуют члены указанного комитета, а также народные депутаты, которые предложили свои поправки к проекту закона.
Предполагается, что заседание будет длиться до рассмотрения всех поправок и может закончиться в 6.00.
Видео: Евгения Кравчук