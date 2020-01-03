Плюс один місяць щорічно – Третьякова про підвищення пенсійного віку

Найближчим часом Україні доведеться думати про можливість підвищення пенсійного віку в країні.

Глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що в солідарній пенсійній системі немає жодних похідних і її можна повністю прорахувати.

Наразі ведеться робота над тим, щоб збільшити пенсію в Україні, проте незабаром може постати питання про підвищення пенсійного віку.

– Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць щорічно, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. Водночас, це не питання сьогодення, – сказала Третьякова.

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За її словами, у березні 2020 року збираються провести індексацію пенсій, а потім запустити програму Друга пенсія і лише після цього думати, що робити далі.

Однак Третьякова вважає, що питання підвищення пенсійного віку все одно доведеться порушувати.

До слова, Галина Третьякова вважає, що у пенсіонерів в ОРДЛО і Криму є право отримувати українську пенсію.