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Факты / Украина / Политика

Структура ГБР будет изменена, следствие по делам Майдана усилится – Венедиктова

Назначена временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила об изменениях в структуре ГБР.

Структура ГБР будет изменена, следствие по делам Майдана усилится – Венедиктова

Ирина Венедиктова, которая временно исполняет обязанности директора ГБР, хочет подать на рассмотрение президенту новую структуру ГБР.

Она, в частности, предусматривает создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства.

Ирина Венедиктова отметила, что в Бюро в составе управления организации досудебного расследования создано и уже работает отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана. Сегодня оно насчитывает 25 следователей.

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Ирина Венедиктова также добавила, что вскоре будут обработаны документы и решены вопросы перехода следователей из ГПУ в ГБР.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что Романа Трубу уволили с должности директора ГБР.

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