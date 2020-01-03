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Факти / Україна / Політика

Структуру ДБР буде змінено, слідство у справах Майдану посилиться – Венедіктова

Призначена тимчасово виконувачем обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила про зміни у структурі ДБР.

Структуру ДБР буде змінено, слідство у справах Майдану посилиться – Венедіктова

Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконує обов’язки директора ДБР, хоче подати на розгляд президенту нову структуру ДБР.

Вона, зокрема, передбачатиме створення окремого управління у справах Майдану та збільшення кількості слідчих, які розслідуватимуть ці провадження.

Ірина Венедіктова зазначила, що у Бюро у складі управління організації досудового розслідування створений та вже працює окремий слідчий підрозділ, який займається розслідуванням справ Майдану. Сьогодні він нараховує 25 слідчих.

Читайте: Хто така Ірина Венедіктова – біографія та декларація

Ірина Венедіктова також додала, що незабаром будуть опрацьовані документи та вирішені питання переходу слідчих з ГПУ до ДБР.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Романа Трубу звільнили з посади директора ДБР.

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