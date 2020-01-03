Трубу снова прорвало: в сеть слили разговор об обысках у Гонтаревой

В сети появилась аудиозапись, во время которой обсуждали тактико-психологические обыски у бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

На Telegram-канале Трубу прорвало обнародовали аудиозапись, на которой слышно, как в ГБР обсуждали тактико-психологические обыски у бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Разговор был 5 сентября 2019 года между тогдашним руководителем ГБР Романом Трубой и начальником патронатной службы Бюро Александром Удовиченко.

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Согласно записи, Удовиченко докладывал Трубе о проведении обысков на различных предприятиях и дома у Валерии Гонтаревой.

– Место проживания Гонтаревой – это больше такое, тактико-психологическое, – объяснил в разговоре Удовиченко.

Напомним, ранее в сеть уже сливали аудиозаписи с разговорами бывшего председателя ГБР Романа Трубы в своем кабинете, согласно которым резонансные дела в Украине контролируются Офисом президента.