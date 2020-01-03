Трубу знову прорвало: в мережу злили розмову про обшуки у Гонтаревої

У мережі з’явився аудіозапис, під час якого обговорювали тактично-психологічні обшуки у колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої.

На Telegram-каналі Трубу прорвало оприлюднили аудіозапис, на якому чутно, як у ДБР обговорювали тактично-психологічні обшуки у колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої.

Розмова була 5 вересня 2019 року між на тодішнім керівником ДБР Романом Трубою і начальником патронатної служби Бюро Олександром Удовиченком.

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Згідно із записом, Удовиченко доповідав Трубі про проведення обшуків на різних підприємствах і вдома у Валерії Гонтаревої.

– Місце мешкання Гонтарєвої – то більше таке, тактично-психологічне, – пояснив у розмові Удовиченко.

Нагадаємо, раніше в мережу вже зливали аудіозаписи з розмовами колишньго голови ДБР Романа Труби у своєму кабінеті, згідно з якими резонансні справи в Україні контролюються Офісом президента.