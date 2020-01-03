PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна збільшила транзит російського газу

У 2019 спостерігалося збільшення транзиту російського газу через Україну на 2,8 млрд куб. м.

Україна збільшила транзит російського газу

За період 2019 року обсяги транспортування газу РФ територією України в країни Європи і Молдову склали 89,6 млрд куб. м.

У порівнянні з аналогічним показником за 2018 рік, вони збільшилися на 3% або 2,8 млрд куб. м.

Також в Укртрансгазі розповіли і про інші показники роботи ГТС у 2019 році.

Читайте: Газовий компроміс: Коболєв розкрив деталі транзитної угоди між Україною та РФ

Так, споживачам України надійшло 26,4 млрд куб. м газу, що на 7% менше, ніж у 2018 році. Крім того, зменшилося і використання газу для виробничо-технологічних витрат – до 3,4 млрд куб. м.

Також трохи меншими стали надходження газу від українських газодобувних підприємств. У 2019 році вони склали 20,7 млрд куб. м.

Однак у 2019 році Україні вдалося закачати до підземних сховищ на 34% більше газу – 13,1 млрд куб. м, і зменшити його відбір з ПСГ.

До слова, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що Україна поки не готова до повернення прямого постачання газу з РФ.

Джерело: Укртрансгаз

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ціна на нафту
Припинення постачання нафти до Білорусі: чи зростуть ціни на бензин в Україні
Нафтопровід Дружба
Припинення постачання нафти до Білорусі не вплинуло на транзит через Україну
Трамп, Меркель і Макрон повинні показати монолітну підтримку Зеленського – Ходжес
Трамп, Меркель і Макрон повинні показати монолітну підтримку Зеленського – Ходжес
Україна не готова до прямого постачання газу з Росії – Кулеба
Україна не готова до прямого постачання газу з Росії – Кулеба
ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом з Газпромом
ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом з Газпромом
Розмова Зеленського з Путіним: у Кремлі розповіли деталі
Розмова Зеленського з Путіним: у Кремлі розповіли деталі
Зеленський по телефону поговорив з Путіним
Зеленський по телефону поговорив з Путіним
Дмитро Медведєв
Вигідний компроміс: Медведєв оцінив транзитний контракт з Україною
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка