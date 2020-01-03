Україна збільшила транзит російського газу

У 2019 спостерігалося збільшення транзиту російського газу через Україну на 2,8 млрд куб. м.

За період 2019 року обсяги транспортування газу РФ територією України в країни Європи і Молдову склали 89,6 млрд куб. м.

У порівнянні з аналогічним показником за 2018 рік, вони збільшилися на 3% або 2,8 млрд куб. м.

Також в Укртрансгазі розповіли і про інші показники роботи ГТС у 2019 році.

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Так, споживачам України надійшло 26,4 млрд куб. м газу, що на 7% менше, ніж у 2018 році. Крім того, зменшилося і використання газу для виробничо-технологічних витрат – до 3,4 млрд куб. м.

Також трохи меншими стали надходження газу від українських газодобувних підприємств. У 2019 році вони склали 20,7 млрд куб. м.

Однак у 2019 році Україні вдалося закачати до підземних сховищ на 34% більше газу – 13,1 млрд куб. м, і зменшити його відбір з ПСГ.

До слова, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що Україна поки не готова до повернення прямого постачання газу з РФ.

Джерело: Укртрансгаз