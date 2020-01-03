Закон о рынке земли могут принять 14 января

Советник премьер-министра Алексей Мушак прогнозирует принятие Верховной Радой во втором чтении закона об обороте земель сельхозназначения уже 14 января.

По регламенту текст закона ко второму чтению должен подаваться за 10 дней до даты рассмотрения в сессионном зале, поэтому уже 14 января парламент может проголосовать за введение рынка земли, убеждены в правительстве.

– Только-что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия, – считает советник премьер-министра Алексей Мушак.

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По его словам, к шести страницам закона подано 4 018 поправок на 2 528 страницах.

– Более 2 тыс. поправок касаются референдума. Само слово референдум в таблице изменений встречается 4 178 раз. Чаще чем любое другое слово. Это законодательный спам, поскольку референдум необходимо выписывать не в Земельном кодексе, а в другом законе, – подчеркнул Мушак.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что законопроект об обороте земель сельхозназначения готов к рассмотрению во втором чтении.