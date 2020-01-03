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Факты / Украина

Закон о рынке земли могут принять 14 января

Советник премьер-министра Алексей Мушак прогнозирует принятие Верховной Радой во втором чтении закона об обороте земель сельхозназначения уже 14 января.

Закон о рынке земли могут принять 14 января

По регламенту текст закона ко второму чтению должен подаваться за 10 дней до даты рассмотрения в сессионном зале, поэтому уже 14 января парламент может проголосовать за введение рынка земли, убеждены в правительстве.

– Только-что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия, – считает советник премьер-министра Алексей Мушак.

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По его словам, к шести страницам закона подано 4 018 поправок на 2 528 страницах.

– Более 2 тыс. поправок касаются референдума. Само слово референдум в таблице изменений встречается 4 178 раз. Чаще чем любое другое слово. Это законодательный спам, поскольку референдум необходимо выписывать не в Земельном кодексе, а в другом законе, – подчеркнул Мушак.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что законопроект об обороте земель сельхозназначения готов к рассмотрению во втором чтении.

Фото: Dreamstime

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