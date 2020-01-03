Закон про ринок землі можуть ухвалити 14 січня

Радник прем’єр-міністра Олексій Мушак прогнозує ухвалення Верховною Радою у другому читання закону про обіг земель сільгосппризначення вже 14 січня.

За регламентом текст закону до другого читання має подаватися за 10 днів до дати розгляду у сесійній залі, тому вже 14 січня парламент може проголосувати за запровадження ринку землі, переконані в уряді.

– Щойно порівняльна таблиця з’явилися на порталі ВР. Відповідно у перший пленарний день 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформу. Всі формальні процедури виконані. Тепер справа лише за політичною волею та бажанням зробити реформу сторіччя, – вважає радник прем’єр-міністра Олексій Мушак.

Читайте: Продаж землі іноземцям та великим агрохолдингам обмежать до референдуму

За його словами, до шести сторінок закону подано 4 018 правок на 2 528 сторінках.

– Понад 2 тис. правок стосуються референдуму. Саме слово референдум в таблиці змін зустрічається 4 178 разів. Частіше ніж будь-яке інше слово. Це є законодавчим спамом, бо референдум необхідно виписувати не в Земельному кодексі, а в іншому законі, – наголосив Мушак.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що законопроект про обіг земель сільгосппризначення готовий до другого читання.