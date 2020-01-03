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Факти / Україна

Закон про ринок землі можуть ухвалити 14 січня

Радник прем’єр-міністра Олексій Мушак прогнозує ухвалення Верховною Радою у другому читання закону про обіг земель сільгосппризначення вже 14 січня.

Закон про ринок землі можуть ухвалити 14 січня

За регламентом текст закону до другого читання має подаватися за 10 днів до дати розгляду у сесійній залі, тому вже 14 січня парламент може проголосувати за запровадження ринку землі, переконані в уряді.

– Щойно порівняльна таблиця з’явилися на порталі ВР. Відповідно у перший пленарний день 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформу. Всі формальні процедури виконані. Тепер справа лише за політичною волею та бажанням зробити реформу сторіччя, – вважає радник прем’єр-міністра Олексій Мушак.

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За його словами, до шести сторінок закону подано 4 018 правок на 2 528 сторінках.

– Понад 2 тис. правок стосуються референдуму. Саме слово референдум в таблиці змін зустрічається 4 178 разів. Частіше ніж будь-яке інше слово. Це є законодавчим спамом, бо референдум необхідно виписувати не в Земельному кодексі, а в іншому законі, – наголосив Мушак.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що законопроект про обіг земель сільгосппризначення готовий до другого читання.

Фото: Dreamstime

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