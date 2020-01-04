Гончарук: У 10 містах до кінця січня працюватиме сервіс єМалятко

Сервіс єМалятко на сайті Дія дозволить швидко отримати кілька послуг, які стосуються народження дитини.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що в Харківському міському перинатальному центрі протестували сервіс єМалятко, завдяки якому батьки новонародженого отримали шість послуг за однією заявою.

До кінця січня сервіс повинен почати роботу в ще 10 містах України:

Києві;

Дніпрі;

Одесі;

Запоріжжі;

Рівному;

Кривому Розі;

Львові;

Луцьку;

Вінниці;

Маріуполі.

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Сервіс єМалятко створений для того, щоб батьки не витрачали час на заповнення багатьох форм і ходіння по кабінетах.

Замість цього на порталі Дія вони зможуть заповнити одну заяву, щоб:

зареєструвати народження дитини;

зареєструвати місце проживання дитини;

отримати допомогу за народження дитини;

зареєструвати дитину в електронній системі охорони здоров’я;

зареєструвати новонародженого в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

отримати посвідчення батьків з багатодітної сім’ї;

визначити походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі;

визначити приналежність дитини до громадянства України;

присвоїти дитині унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

призначити допомогу (у багатодітних сім’ях).

– Це абсолютно унікальна історія для України. Батьки з моменту народження дитини витрачатимуть більше часу на її виховання замість тривалого оформлення різних пакетів документів, – підсумував Гончарук.

До слова, у грудні 2019 року в Україні почав працювати Електронний кабінет забудовника.

Джерело: Олексій Гончарук