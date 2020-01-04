Гончарук: У 10 містах до кінця січня працюватиме сервіс єМалятко

Сервіс єМалятко на сайті Дія дозволить швидко отримати кілька послуг, які стосуються народження дитини.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що в Харківському міському перинатальному центрі протестували сервіс єМалятко, завдяки якому батьки новонародженого отримали шість послуг за однією заявою.
До кінця січня сервіс повинен почати роботу в ще 10 містах України:
- Києві;
- Дніпрі;
- Одесі;
- Запоріжжі;
- Рівному;
- Кривому Розі;
- Львові;
- Луцьку;
- Вінниці;
- Маріуполі.
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Сервіс єМалятко створений для того, щоб батьки не витрачали час на заповнення багатьох форм і ходіння по кабінетах.
Замість цього на порталі Дія вони зможуть заповнити одну заяву, щоб:
- зареєструвати народження дитини;
- зареєструвати місце проживання дитини;
- отримати допомогу за народження дитини;
- зареєструвати дитину в електронній системі охорони здоров’я;
- зареєструвати новонародженого в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- отримати посвідчення батьків з багатодітної сім’ї;
- визначити походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі;
- визначити приналежність дитини до громадянства України;
- присвоїти дитині унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- призначити допомогу (у багатодітних сім’ях).
– Це абсолютно унікальна історія для України. Батьки з моменту народження дитини витрачатимуть більше часу на її виховання замість тривалого оформлення різних пакетів документів, – підсумував Гончарук.
До слова, у грудні 2019 року в Україні почав працювати Електронний кабінет забудовника.
Джерело: Олексій Гончарук