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Факти / Україна / Суспільство

Гончарук: У 10 містах до кінця січня працюватиме сервіс єМалятко

Сервіс єМалятко на сайті Дія дозволить швидко отримати кілька послуг, які стосуються народження дитини.

гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що в Харківському міському перинатальному центрі протестували сервіс єМалятко, завдяки якому батьки новонародженого отримали шість послуг за однією заявою.

До кінця січня сервіс повинен почати роботу в ще 10 містах України:

  • Києві;
  • Дніпрі;
  • Одесі;
  • Запоріжжі;
  • Рівному;
  • Кривому Розі;
  • Львові;
  • Луцьку;
  • Вінниці;
  • Маріуполі.

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Сервіс єМалятко створений для того, щоб батьки не витрачали час на заповнення багатьох форм і ходіння по кабінетах.

Замість цього на порталі Дія вони зможуть заповнити одну заяву, щоб:

  • зареєструвати народження дитини;
  • зареєструвати місце проживання дитини;
  • отримати допомогу за народження дитини;
  • зареєструвати дитину в електронній системі охорони здоров’я;
  • зареєструвати новонародженого в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
  • отримати посвідчення батьків з багатодітної сім’ї;
  • визначити походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі;
  • визначити приналежність дитини до громадянства України;
  • присвоїти дитині унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • призначити допомогу (у багатодітних сім’ях).

– Це абсолютно унікальна історія для України. Батьки з моменту народження дитини витрачатимуть більше часу на її виховання замість тривалого оформлення різних пакетів документів, – підсумував Гончарук.

До слова, у грудні 2019 року в Україні почав працювати Електронний кабінет забудовника.

Джерело: Олексій Гончарук

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