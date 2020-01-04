PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в РФ и Беларуси

Минимальная зарплата в Украине в валютном эквиваленте превысила минимальную зарплату в России и Беларуси.

Минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в РФ и Беларуси

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук сообщил, что минимальная зарплата в Украине превысила минимальную зарплату в России и Беларуси.

– Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 тыс. 723 грн или $199 в эквиваленте по курсу на начало года, – говорится в сообщении.

Читайте: За 7 лет догоним: Милованов сравнил зарплаты в Украине и Польше


Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года – 4 723 грн ($199,4), в РФ – 12 130 рублей ($195,9).

В Беларуси минимальная зарплата составляет – 375 рублей ($177,7).

В евро эквиваленте минимальная зарплата в Украине составляет €178,75, в РФ – €174,84, а в Беларуси – €159,29.

К слову, правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Теперь украинцы смогут сами решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь некритична для Украины – Герус
Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь некритична для Украины – Герус
ціна на нафту
Прекращение поставок нефти в Беларусь: вырастут ли цены на бензин в Украине
Нафтопровід Дружба
Прекращение поставок нефти в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
В РФ бездомный с круглосуточным абонементом отсудил у спорт-клуба $2 тыс.
В РФ бездомный с круглосуточным абонементом отсудил у спорт-клуба $2 тыс.
РФ перестала поставлять нефть в Беларусь
РФ перестала поставлять нефть в Беларусь
15 тыс. грн без надбавок: Дубилет рассказал, сколько зарабатывает на должности министра
15 тыс. грн без надбавок: Дубилет рассказал, сколько зарабатывает на должности министра
Накануне Нового года: в России неизвестные расстреляли полицейских
Накануне Нового года: в России неизвестные расстреляли полицейских
Лукашенко обсудил с Новаком поставки углеводородов из РФ
Лукашенко обсудил с Новаком поставки углеводородов из РФ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка