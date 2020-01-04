Минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в РФ и Беларуси

Минимальная зарплата в Украине в валютном эквиваленте превысила минимальную зарплату в России и Беларуси.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук сообщил, что минимальная зарплата в Украине превысила минимальную зарплату в России и Беларуси.

– Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 тыс. 723 грн или $199 в эквиваленте по курсу на начало года, – говорится в сообщении.

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Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года – 4 723 грн ($199,4), в РФ – 12 130 рублей ($195,9).

В Беларуси минимальная зарплата составляет – 375 рублей ($177,7).

В евро эквиваленте минимальная зарплата в Украине составляет €178,75, в РФ – €174,84, а в Беларуси – €159,29.

К слову, правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Теперь украинцы смогут сами решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь.