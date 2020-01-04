Мінімальна зарплата в Україні стала вищою, ніж в РФ і Білорусі

Мінімальна зарплата в Україні у валютному еквіваленті перевищила мінімальну зарплату в Росії та Білорусі.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук повідомив, що мінімальна зарплата в Україні перевищила мінімальну зарплату в Росії та Білорусі.

– Вперше за багато років мінімальна заробітна плата в Україні випередила аналогічні показники в Росії та Білорусі. Так, з 1 січня мінімалка в Україні зросла до 4 723 грн або $199 в еквіваленті за курсом на початок року, – йдеться в повідомленні.

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Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року – 4 723 грн ($199,4), в РФ – 12 130 рублів ($195,9).

У Білорусі мінімальна зарплата становить – 375 рублів ($177,7).

В євро еквіваленті мінімальна зарплата в Україні становить €178,75, в РФ – €174,84, а в Білорусі – €159,29.

До слова, уряд зняв обмеження за переліком банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати. Тепер українці зможуть самі вирішувати, на карту якого банку отримувати зарплату, пенсію або соцдопомогу.