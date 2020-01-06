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Факты / Украина / Общество

В Минветеранов заявили о травмах от пыток у освобожденных из плена украинцев

В Минветеранов заявили, что в части освобожденных из плена украинцев естьчелюстно-лицевые повреждения, которые они получили в том числе из-за пыток и издевательства.

В Минветеранов заявили о травмах от пыток у освобожденных из плена украинцев

Советник главы министерства по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко рассказала, что в некоторых освобожденных из плена украинцев есть травмы, которые они получили во время пыток.

– Прежде освобождены из плена требуют стоматологического вмешательства, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно.

Также у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых есть челюстно-лицевые повреждения, в частности из понесенные в плену пытки и издевательства, – заявила Тимошенко.

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В Минветеранов отметили, что освобождены политзаключенные находятся сейчас в клинике Феофания. Им также бесплатно предоставляют юридические консультации, в частности по восстановлению документов.

– Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им 100 тыс. грн материальной помощи, – отметил начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.

Напомним, по результатам обмена пленными Украине удалось освободить 81-го украинца, однако не все вернулись с ОРДЛО.

Источник: Минветеран

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