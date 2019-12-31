Уже этой зимой – Мендель рассказала о сроках нового обмена пленными

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что согласование списков для нового обмена пленными может начаться уже в январе 2020 года.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендаль сообщила, что согласование списков для следующего этапа взаимного освобождения пленных должно начаться уже в январе 2020 года.

Читайте: Зеленский по телефону поговорил с Путиным

Она добавила, что при быстрой работе и технических возможностях будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года.

Мендель отметила, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории РФ, и россиян, которые находятся в Украине.

Пресс-секретакр президента, отвечая на вопрос о том, кто был инициатором разговора Зеленского и Путина 31 декабря, отметила, что переговоры были запланированы, так главам государств стоило обсудить несколько важных последних событий. В частности, контракт о транзите газа.

– Этот вопрос и обсуждался. Стороны были довольны, что подписание этого контракта произошло. Вторым вопросом обсуждения было взаимное освобождение, которое состоялось 29 декабря. Почему это важно. Это показывает, что человеческая жизнь является важнейшей ценностью для Украины, – заявила Мендель.

Она также добавила, что стороны были довольны проведенным обменом и обсудили немедленное начало работы над согласованием новых списков для второго этапа освобождения.

Напомним, во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Однако ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.

Фото: Iuliia Mendel