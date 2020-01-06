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Факти / Україна / Суспільство

У Мінветеранів заявили про травми від тортур у звільнених з полону українців

У Мінветеранів заявили, що у частини звільнених з полону українців є щелепно-лицеві пошкодження, які вони отримали зокрема через тортури та знущання.

У Мінветеранів заявили про травми від тортур у звільнених з полону українців

Радниця очільника міністерства з медичних питань Тетяна Тимошенко розповіла, що у деяких  звільнених з полону українців є травми, які вони отримали під час тортур.

– Насамперед звільнені з полону потребують стоматологічного втручання, зокрема зі складними маніпуляціями, імплантацією, які будуть надані їм безоплатно.

Також у тих, хто був позбавлений особистої свободи, спостерігаються кардіологічні проблеми, в деяких наявні щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання, — заявила Тимошенко.

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У Мінветеранів зазначили, що звільнені політв’язні перебувають зараз в клініці Феофанія. Їм також безоплатно надають юридичні консультації, зокрема щодо відновлення документів.

– Це потрібно зокрема й для того, аби надалі комісія могла опрацювати їхні звернення щодо виплати їм 100 тис. грн матеріальної допомоги, – зазначив начальник управління Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Сергій Мокренюк.

Нагадаємо, за результатом обміну полоненими Україні вдалося звільнити 81-го українця, проте не всі повернулися з ОРДЛО.

Джерело: Мінветеран

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