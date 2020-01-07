Помпео поговорил с Зеленским о визите в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого подняли несколько важных вопросов.

Во время телефонного разговора госсекретаря США Майка Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили визит руководителя Госдепартамента в нашу страну.

Также поднимался вопрос касательно ситуации на Ближнем Востоке.

Помпео поблагодарил Украину за осуждение нападения на посольство США в Багдаде.

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Госсекретарь США также заявил о важности долгосрочного стратегического партнерства между странами и добавил, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Согласно информации СМИ, разговор о визите Помпео в Украину касался согласования новой даты.

Предварительно, госсекретарь США должен посетить Украину в конце января 2020 года.

Напомним, Майк Помпео решил перенести свой визит в Украину в связи с ситуацией, которая сложилась в Иране.

Однако уже 2 января министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду на то, что новую дату поездки госсекретаря США в Украину удастся согласовать в ближайшее время.

Источник: Госдепартамент США