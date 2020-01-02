Новую дату визита Помпео в Украину согласуют в ближайшее время – Пристайко

В МЗС Украины с пониманием относятся к решению госсекретаря США Майка Помпео отложить визит в Киев.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что в ближайшее время удасться согласовать новую дату официального визита госсекретаря США Майка Помпео в Украину.

– Мы рассчитываем согласовать новые даты визита в ближайшее время, – отметил диплом.

Читайте: Зеленский упорно работает: Помпео заявил, что Украина продвинулась в борьбе с коррупцией

Он также сказал, что уважает решение Помпео отложить визит, который планировался на 3 января.

К слову, 31 декабря и 1 января протестующие пытались ворваться на территорию посольства США в Багдаде.

We affirm our readiness to welcome @SecPompeo in Ukraine and we expect to agree new dates of the visit shortly. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 2, 2020

Напомним, в Киев Майк Помпео должен был прибыть 3 января. Здесь у него была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: Вадим Пристайко