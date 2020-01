Новую дату визита Помпео в Украину согласуют в ближайшее время – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что в ближайшее время удасться согласовать новую дату официального визита госсекретаря США Майка Помпео в Украину.

Он также сказал, что уважает решение Помпео отложить визит, который планировался на 3 января.

К слову, 31 декабря и 1 января протестующие пытались ворваться на территорию посольства США в Багдаде.

We affirm our readiness to welcome @SecPompeo in Ukraine and we expect to agree new dates of the visit shortly.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 2, 2020