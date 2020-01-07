Помпео поговорив із Зеленським про візит в Україну

Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої порушили кілька важливих питань.

Під час телефонної розмови держсекретаря США Майка Помпео з президентом України Володимиром Зеленським обговорили візит керівника Держдепартаменту в нашу країну.

Також порушували питання щодо ситуації на Близькому Сході.

Помпео подякував Україні за засудження нападу на посольство США у Багдаді.

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Держсекретар США також заявив про важливість довгострокового стратегічного партнерства між країнами і додав, що Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Згідно з інформацією ЗМІ, розмова про візит Помпео в Україну стосувався узгодження нової дати.

Попередньо, держсекретар США повинен відвідати Україну наприкінці січня 2020 року.

Нагадаємо, Майк Помпео вирішив перенести свій візит в Україну в зв’язку з ситуацією, яка склалася в Ірані.

Однак вже 2 січня міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив надію на те, що нову дату поїздки держсекретаря США в Україну вдасться узгодити найближчим часом.

Джерело: Деждепартамент США