Помпео поговорив із Зеленським про візит в Україну

Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої порушили кілька важливих питань.
Під час телефонної розмови держсекретаря США Майка Помпео з президентом України Володимиром Зеленським обговорили візит керівника Держдепартаменту в нашу країну.
Також порушували питання щодо ситуації на Близькому Сході.
Помпео подякував Україні за засудження нападу на посольство США у Багдаді.
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Держсекретар США також заявив про важливість довгострокового стратегічного партнерства між країнами і додав, що Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.
Згідно з інформацією ЗМІ, розмова про візит Помпео в Україну стосувався узгодження нової дати.
Попередньо, держсекретар США повинен відвідати Україну наприкінці січня 2020 року.
Нагадаємо, Майк Помпео вирішив перенести свій візит в Україну в зв’язку з ситуацією, яка склалася в Ірані.
Однак вже 2 січня міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив надію на те, що нову дату поїздки держсекретаря США в Україну вдасться узгодити найближчим часом.
Джерело: Деждепартамент США