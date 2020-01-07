Ситуация должна быть изменена: Милованов хочет проверить профсоюзы

В Украине хотят пересмотреть деятельность профсоюзов, чтобы эффективные могли получить доступ к ресурсам, а другие были остановлены.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что в Украине необходимо пересмотреть деятельность профсоюзов.

– Профсоюзы должны защищать права рабочих. Делают ли они это эффективно? Особенно на предприятиях, где у людей нет альтернативы. То есть там, где не работает конкуренция за работника. Например, борются профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? За право рабочего получать высокую зарплату, даже когда предприятие является монополистом на рынке труда? – написал он.

Читайте: Банки смогут иметь более 10 тыс. Га земли – Милованов

По словам министра, есть профсоюзы, которые не борются за права рабочих, а работают на руководство предприятий.

Также он добавил, что существуют профсоюзы, которые ничего не делают и получают обязательный процент с зарплаты рабочих.

– Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены, – резюмировал Милованов.

Ранее Милованов отметил, что Министерство экономического развития в 2020 году п ланирует увеличивать количество заказов на украинских предприятиях, а также способствовать переходу от сырьевого к продуктовому экспорту.