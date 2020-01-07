Ситуація має бути змінена: Милованов хоче перевірити профспілки

В Україні хочуть переглянути діяльність профспілок, щоб ефективні могли отримати доступ до ресурсів, а інші були зупинені.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що в Україні необхідно переглянути діяльність профспілок.

– Профспілки повинні захищати права робітників. Чи роблять вони це ефективно? Особливо на підприємствах, де у людей немає альтернативи. Тобто там, де не працює конкуренція за працівника. Наприклад, чи борються профспілки за право робітника дихати чистим повітрям на металургійному заводі? Або за право шахтаря спускатися в шахту, де правильно забезпечена безпека праці? За право робітника отримувати високу зарплату, навіть коли підприємство є монополістом на ринку праці? – написав він.

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За словами міністра, є профспілки, які не борються за права робітників, а працюють на керівництво підприємств.

Також він додав, що існують профспілки, які нічого не роблять і отримують обов’язковий відсоток із зарплати робітників.

– Ситуація з профспілками повинна бути змінена. Справжні, ефективні профспілки повинні отримати доступ до ресурсів. А ті, хто паразитують на робітниках, повинні бути зупинені, – резюмував Милованов.

Раніше Мілованов зазначив, що Міністерство економічного розвитку в 2020 році планує збільшувати кількість замовлень на українських підприємствах, а також сприяти переходу від сировинного до продуктового експорту.