Почему украинцы не хотят зарабатывать больше – исследование

В Украине провели исследование, которое было призвано установить причины бедности и узнать, действительно ли привычки людей могут “консервировать” их материальное положение.

Осенью 2019 года появилось исследование Центра ближневосточных исследований и Аналитического центра Украинского католического университета под названием Субкультура бедности в Украине.

Глубинные интервью и фокус-групповые дискуссии в городах Скадовск и Чаплинка Херсонской области проводили в течение года, чтобы понять могут ли привычки людей и психология влиять на материальное состояние.

Одним из главных выводов стало то, что украинцам не хватает финансовой грамотности. В обществе доминируют определенные материальные ценности, важность демонстрации своего состояния.

Читайте: Украинцам разрешили выбирать банк для получения зарплаты

Кроме того, многие украинцы боятся показать свой достаток, ведь защита собственности далеко не всегда гарантирована. Также богатство не является тем, что одобряют в Украине, потому жители даже не пытаются к нему стремиться.

К проблеме относят и работодателей, которые далеко не всегда могут четко расставить приоритеты. Например, часто на работу ищут людей в возрасте 18-28 лет, но со значительным опытом работы, а 30-летним уже не отдают предпочтение.

Из-за этого создается очень узкий коридор для реализации.

Также многие люди не могут сказать, чем именно занимаются в компании, что обусловлено плохой организацией труда.

Социологи обращают внимание и на то, что в Украине существует так называемое социальное одобрение, которое убивает мотивацию. Оно означает, что людей не хвалят, когда они хорошо выполняют работу и “набрасываются” на них из-за малейшей ошибки.

К слову, минимальная зарплата в Украине уже превысила соответствующий показатель в России и Беларуси.

Источник: Украинский католический университет