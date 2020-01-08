Чому українці не прагнуть заробляти більше – дослідження

В Україні провели дослідження, яке було покликане встановити причини бідності і дізнатися, чи дійсно звички людей можуть “консервувати” їхнє матеріальне становище.

Восени 2019 року з’явилися дослідження Центру близькосхідних досліджень та Аналітичного центру Українського католицького університету під назвою Субкультура бідності в Україні.

Глибинні інтерв’ю та фокус-групові дискусії у містах Скадовськ та Чаплинка Херсонської області проводили протягом року, щоб зрозуміти чи можуть звички людей і психологія впливати на матеріальний стан.

Одним з головних висновків стало те, що українцям не вистачає фінансової грамотності. У суспільстві домінують певні матеріальні цінності, важливість демонстрації свого стану.

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Крім того, українці бояться показати свій достаток, адже захист власності далеко не завжди гарантований. Також багатство не є тим, що схвалюють в Україні, тому жителі навіть не намагаються до нього прагнути.

До проблеми відносять і роботодавців, які далеко не завжди можуть чітко розставити пріоритети. Наприклад, часто на роботу шукають людей у ​​віці 18-28 років, але зі значним досвідом роботи, а 30-річним вже не віддають перевагу.

Через це створюється дуже вузький коридор для реалізації.

Також багато людей не можуть сказати, чим саме займаються в компанії, що обумовлено поганою організацією праці.

Соціологи звертають увагу і на те, що в Україні існує так зване соціальне схвалення, яке вбиває мотивацію. Воно означає, що людей не хвалять, коли вони добре виконують роботу і “накидаються” на них через найменшу помилку.

До слова, мінімальна зарплата в Україні вже перевищила відповідний показник в Росії і Білорусі.

Джерело: Український католицький університет