Офис генпрокурора Украины начал расследование причин катастрофы самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране (Иран).

Офис генерального прокурора Украины начал расследование причин авиакатастрофы самолета компании МАУ, который потерпел крушения в Тегеране (Иран).

– Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы, – заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Соответствующие данные внесены в ЕРДР по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

В результате крушения погибли 177 людей, из них 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.