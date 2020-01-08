Офіс генпрокурора України розпочав розслідування причин катастрофи літака Boeing 737 МАУ в Тегерані (Іран).

Офіс генерального прокурора України почав розслідування причин авіакатастрофи літака компанії МАУ, який зазнав аварії в Тегерані (Іран).

– Офіс генерального прокурора за повідомленнями в ЗМІ почав досудове розслідування авіакатастрофи. Метою розслідування є встановлення фактів, які призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були українці, – заявили у прес-службі Офісу генпрокурора.

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Відповідні дані внесені в ЄРДР зо ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей) КК України.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Внаслідок катастрофи загинули 177 людей, з них 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.