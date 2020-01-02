Газотранспортную систему Украины отделили от Нафтогаза

В Украине вовремя завершили полный анбандлинг газотранспортной системы страны, что дает ей возможность работать независимо.

В Нафтогазе сообщили, что 1 января 2020 года удалось вовремя завершить процесс отделения газотранспортной системы Украины от компании.

В этот день был подписан акт приема-передачи между АО Укртрансгаз и АО Магистральные газопроводы Украины.

Также оператор принял на баланс активы украинской ГТС от Укртрансгаза, которые стоят больше 32 млрд грн. Указанный акт поддержали все стороны, которые были привлечены к анбандлингу газотранспортной системы.

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– Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины. Украина выполнила требования Третьего энергопакета и доказала, что является ответственным и надежным партнером, – сказал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

По его словам, Нафтогаз готов оказать поддержку в инициативах по развитию конкурентного и прозрачного газового рынка.

К слову, оператор ГТС заявил, что по новому контракту с РФ уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа.

Источник: Нафтогаз