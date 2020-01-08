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Факти / Україна

Тільки після розмови з Кабміном – Коболєв про витрачання боргу Газпрому

Гроші, які Газпром виплатив за рішенням Стокгольмського арбітражу, не збираються витрачати без попереднього обговорення з Кабінетом міністрів.

Коболєв

Глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що виплачені Газпромом $2,9 млрд не збираються витрачати на погашення боргів самої компанії.

За його словами, наразі чекають на розмову з урядом, під час якої обговорять, куди можна витратити ці кошти.

Також говоритимуть про те, як Кабінет міністрів бачить дивіденди і податкову політику.

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Коболєв вважає, що зазначені кошти можна направити на проекти, в яких є економічна цінність.

– Я вважаю з цих коштів гроші потрібно витрачати на речі, які не є проїданням, а в майбутньому створюватимуть додаткову економічну цінність. Такими речами я вважаю енергоефективність, такими речами я вважаю видобуток та інфраструктурні проекти, – підсумував глава правління Нафтогазу.

До слова, за підсумками 2019 року Україна збільшила транзит російського газу приблизно на 3%.

Джерело: Нафтогаз

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