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Факты / Украина

Нафтогаз не будет договариваться с Газпромом о прямых поставках газа

В Нафтогазе заявили, что не ведут переговоров с Газпромом о возобновлении прямых поставок газа.

Нафтогаз не будет договариваться с Газпромом о прямых поставках газа
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