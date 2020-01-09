Нафтогаз не домовлятиметься з Газпромом про прямі поставки газу

У Нафтогазі заявили, що не ведуть переговори з Газпромом про відновлення прямих поставок газу.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що будь-яких домовленостей про прямі поставки природного газу з РФ в Україну зараз немає.

– Ніяких нових контрактів, ніяких нових домовленостей, і навіть ніякого процесу зараз, принаймні з боку Нафтогазу, немає. Але з іншого боку зазначу, що в принципі зараз і законодавчих обмежень немає для того, щоб хтось прийшов до оператора і забронював потужності на вхід з боку РФ і почав у такий спосіб отримувати прямі поставки з РФ, – сказав він.

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Крім того, це підтвердив і глава ГТС Сергій Макогон.

– У нас зараз офіційно заброньовані потужності для Нафтогазу для виконання транзитних зобов’язань перед Газпромом. Ніяких інших бронювань у нас немає. Ба бальше, до нас ніхто з такими ідеями не звертався, – зазначив Макогон.

Раніше Факти ICTV писали, що Оператор ГТС України заявив про продовження транзиту російського газу згідно з новою угодою між Газпромом і Нафтогазом України, яка прийшла на зміну попередньому 10-річного контракту.