PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Нафтогаз не домовлятиметься з Газпромом про прямі поставки газу

У Нафтогазі заявили, що не ведуть переговори з Газпромом про відновлення прямих поставок газу.

Нафтогаз не домовлятиметься з Газпромом про прямі поставки газу

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що будь-яких домовленостей про прямі поставки природного газу з РФ в Україну зараз немає.

– Ніяких нових контрактів, ніяких нових домовленостей, і навіть ніякого процесу зараз, принаймні з боку Нафтогазу, немає. Але з іншого боку зазначу, що в принципі зараз і законодавчих обмежень немає для того, щоб хтось прийшов до оператора і забронював потужності на вхід з боку РФ і почав у такий спосіб отримувати прямі поставки з РФ, – сказав він.

Читайте: Газова пастка Кремля: що чекає українську ГТС у 2020 році

Крім того, це підтвердив і глава ГТС Сергій Макогон.

– У нас зараз офіційно заброньовані потужності для Нафтогазу для виконання транзитних зобов’язань перед Газпромом. Ніяких інших бронювань у нас немає. Ба бальше, до нас ніхто з такими ідеями не звертався, – зазначив Макогон.

Раніше Факти ICTV писали, що Оператор ГТС України заявив про продовження транзиту російського газу згідно з новою угодою між Газпромом і Нафтогазом України, яка прийшла на зміну попередньому 10-річного контракту.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нафтогаз оцінив втрати України від Турецького потоку
Нафтогаз оцінив втрати України від Турецького потоку
ціна на нафту
Припинення постачання нафти до Білорусі: чи зростуть ціни на бензин в Україні
Україна збільшила транзит російського газу
Україна збільшила транзит російського газу
Україна не готова до прямого постачання газу з Росії – Кулеба
Україна не готова до прямого постачання газу з Росії – Кулеба
ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом з Газпромом
ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом з Газпромом
Газовий компроміс: Коболєв розкрив деталі транзитної угоди між Україною та РФ
Газовий компроміс: Коболєв розкрив деталі транзитної угоди між Україною та РФ
Дмитро Медведєв
Вигідний компроміс: Медведєв оцінив транзитний контракт з Україною
Андрій Коболєв
Новий транзитний контракт з РФ: Коболєв назвав козирі України
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка