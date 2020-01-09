Топ-10 событий и результатов в сфере образования 2019 в Украине

Ассоциация инновационного и цифрового образования подвела итоги 2019 года в сфере образования в Украине, составив рейтинг топ-10 самых важных событий и свершений.

Подводя итоги 2019 года, Ассоциация инновационного и цифрового образования предлагает топ-10 событий и достижений в сфере образования, которые произошли в Украине.

Назначение года

Произошла полная перезагрузка исполнительной и законодательной власти в сфере образования, в результате чего пришли новые команды в Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций во главе с народным депутатом Украины Сергеем Бабаком и в Министерство образования и науки Украины во главе с Анной Новосад.

Учитель года

В 2019 году года по результатам премии Global Teacher Prize Ukraine лучшим учителем в Украине стала Наталья Кидалова из Мелитополя. Она преподает английский, украинский язык и литературу в специализированной школе I-III ступеней №23.

Премьера года

В эфир вышло первое в Украине образовательное телевизионное ток-шоу Образовательные войны. В первом сезоне было снято пять программ, во время которых эксперты в жарких, а иногда и жестких дискуссиях, искали ответы на волнующие проблемы, возникающие перед украинскими преподавателями, учителями, чиновниками, руководителями учебных заведений, учащимися и студентами, а также их родителями.

Перспектива года

При участии Украинской биржи благотворительности начался сбор средств на создание всеукраинской платформы по изучению украинского языка, запуск которой запланирован на 2020 год. Ввести изучение и использование украинского языка в повседневной жизни на следующий год планирует и Министерство культуры Украины.

Возможность года

С сентября 2019 родители школьников могут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения – семейным (домашним) образованием, экстернатом или педагогическим сопровождением. Они предусматривают гибкий способ обучения и позволяют создать индивидуальный подход к потребностям каждого ребенка.

Результат года

В течение шести месяцев деятельности инновационного проекта Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого, было проведено 600 тренингов, участие в которых приняли более 10 тыс. человек. Согласно соцопросу, который состоялся в декабре, более 40% взрослого населения киевлян уже знает или пользуется этим проектом (почти каждый второй киевлянин в возрасте 18-60 лет).

Прорыв года

С 1 января 2020 учителя смогут использовать государственные средства для повышения квалификации и учиться в избранных ими организациях. Они смогут зачислить себе как обязательное повышение квалификации не только обучение в институтах последипломного педагогического образования, но и другие профильные курсы. Соответствующее постановление КМУ было принято 21 августа 2019 года на заседании правительства.

Исследование года

Украина впервые приняла участие в международном исследовании PISA. Исследование показало, что уровень знаний 15-летних школьников оказался хуже (а по математике – значительно хуже) по сравнению с показателями учащихся в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

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Закон года

Верховная Рада приняла во втором чтении закон №2299 по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования, за который проголосовал 321 народный депутат.

Целью закона является урегулирование таких сфер как лицензирование образовательной деятельности, поступление на обучение для получения высшего образования, реализация междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, студентоцентрованого обучения, форм получения образования, требований к руководителю учреждения, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

Проект года

В июне 2019 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) впервые включил украинский образовательный проект в топ-10 социальных стартапов стран Восточной Европы. Этим единственным представителем нашего государства стал самый массовый образовательный проект Украины Lingva.Skills, в котором украинцы выполнили более 120 млн упражнений.

К слову, Верховная Рада 18 декабря приняла законопроект об усовершенствовании системы высшего образования в Украине и приближении ее к стандартам ЕС.

Источник: Образовательный Хаб города Киева