Топ-10 подій та результатів у сфері освіти 2019 в Україні

Асоціація інноваційної та цифрової освіти підбила підсумки 2019 року у сфері освіти в Україні, склавши рейтинг топ-10 найважливіших подій та звершень.

Підбиваючи підсумки 2019 року, Асоціація інноваційної та цифрової освіти пропонує топ-10 подій та досягнень у сфері освіти, які відбулись в Україні.

Призначення року

Відбулося повне перезавантаження виконавчої та законодавчої влади в сфері освіти, після чого прийшли нові команди у Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій на чолі з народним депутатом України Сергієм Бабаком та до Міністерства освіти і науки України на чолі з Ганною Новосад.

Вчитель року

У 2019 року за результатами премії Global Teacher Prize Ukraine найкращим вчителем в Україні стала Наталія Кідалова з Мелітополя. Вона викладає англійську, українську мову та літературу в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №23.

Прем’єра року

В ефірі з’явилося перше в Україні освітнє телевізійне ток-шоу Освітні війни. У першому сезоні було знято п’ять програм, під час яких експерти в палких, а іноді й жорстких дискусіях, шукали відповіді на хвилюючі проблеми, які постають перед українськими викладачами, вчителями, чиновниками, керівниками навчальних закладів, учнями, студентами, а також їх батьками.

Перспектива року

За участі Української біржі благодійності почався збір коштів на створення всеукраїнської платформи з вивчення української мови, запуск якої заплановано на 2020 рік. Запровадити вивчення та вживання української мови у повсякденному житті наступного року планує і Міністерство культури України.

Можливість року

З вересня 2019 року батьки школярів можуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання – сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним супроводом. Вони передбачають гнучкий спосіб навчання та дозволяють створити індивідуальний підхід до потреб кожної дитини.

Результат року

Протягом шести місяців діяльності інноваційного проекту Освітній Хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного, було проведено 600 тренінгів, участь в яких взяли понад 10 тис. осіб.

Згідно із соцопитуванням, яке відбулось у грудні, понад 40% дорослого населення киян вже знає або користується цим проектом (майже кожен другий киянин у віці 18-60 років).

Прорив року

З 1 січня 2020 року вчителі зможуть використовувати державні кошти для підвищення кваліфікації та навчатися в обраних ними організаціях. Вони зможуть зарахувати собі як обов’язкове підвищення кваліфікації не лише навчання в інститутах післядипломної педагогічної освіти, а й інші профільні курси. Відповідну постанову КМУ було ухвалено 21 серпня 2019 року на засіданні уряду.

Дослідження року

Україна вперше взяла участь у міжнародному дослідженні PISA. Дослідження показало, що рівень знань 15-річних школярів виявився гіршим (а з математики – значно гіршим) порівняно з показниками учнів у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку.

Читайте: Рівень знань українських учнів нижче середнього в світі – PISA

Закон року

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №2299 щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, за який проголосував 321 народний депутат.

Метою закону є врегулювання таких сфер як ліцензування освітньої діяльності, вступ на навчання для здобуття вищої освіти, реалізація міждисциплінарних освітніх програм, а також окремих питань, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, студентоцентрованого навчання, форм здобуття освіти, вимог до керівника закладу, Національної рамки кваліфікацій тощо.

Проект року

У червні 2019 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вперше додав український освітній проект у топ-10 соціальних стартапів країн Східної Європи. Цим єдиним представником нашої держави став наймасовішій освітній проект України Lingva.Skills, в якому українці виконали понад 120 млн вправ.

До слова, Верховна Рада 18 грудня ухвалила законопроект щодо вдосконалення ситеми вищої освіти в Україні та наближення її до стандартів ЄС.

Джерело: Освітній Хаб міста Києва