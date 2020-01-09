Транзит газа принесет Украине дополнительные 2% ВВП – оператор ГТС

Транзит российского газа в Европу через Украину принесет экономике дополнительные 2% ВВП.

Продолжение транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины принесет экономике дополнительные 2% ВВП в год против варианта, при котором транзита газа не было.

Об этом сообщил председатель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон во время брифинга 9 января.

– По нашим расчетам, макроэкономическое влияние нового контракта на транзит газа составит около 2% ВВП, – сообщил Макогон.

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Он также добавил, что транзит газа положительно повлияет на платежный баланс, поступления средств в государственный бюджет и позволит сохранить рабочие места в системе транспортировки газа.

Напомним, в 2019 году наблюдалось увеличение транзита российского газа через Украину на 2,8 млрд куб. м.