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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Транзит газу принесе Україні додаткові 2% ВВП – оператор ГТС

Транзит російського газу до Європи через Україну принесе економіці додаткові 2% ВВП.

Транзит газу принесе Україні додаткові 2% ВВП – оператор ГТС

Продовження транзиту російського газу до Європи через газотранспортну систему України принесе економіці додаткові 2% ВВП на рік проти варіанту, за якого транзиту газу не було б.

Про це повідомив голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон під час брифінгу 9 січня.

– За нашими розрахунками, макроекономічний вплив нового контракту на транзит газу складе близько 2% ВВП, – повідомив Макогон.

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Він також додав, що транзит газу позитивно вплине на платіжний баланс, надходження коштів до державного бюджету та дозволить зберегти робочі місця у системі транспортування газу.

Нагадаємо, у 2019 році спостерігалося збільшення транзиту російського газу через Україну на 2,8 млрд куб. м.

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