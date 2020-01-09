Зміцнення гривні: в МВФ назвали три причини

Перекази українців з-за кордону, рекордні врожаї і підвищення попиту на національні облігації в МВФ вважають головними причинами зміцнення гривні.

Представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман не зміг виділити головний фактор в подорожчанні національної валюти.

– Важко визначити головний фактор, який до цього призвів. Має місце продовження досить істотного припливу коштів від українців, які перебувають на заробітках за кордоном. Ціни на традиційні товари українського експорту високі, в той же час як ціни українського імпорту – на той же газ, – зменшилися, – зазначив він.

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Серед інших чинників Люнгман назвав рекордні врожаї зернових за останні два роки і привабливі ставки на національні облігації, що підвищило попит.

Нагадаємо, в уряді очікують тимчасового ослаблення гривні, яке спостерігатиметься на початку 2020 року.