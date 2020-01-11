Людина – це найвища цінність: відеозвернення Зеленського

Звернення президента України Володимира Зеленського до українського народу в зв’язку з катастрофою українського літака в Тегерані і визнання Іраном своєї провини.

Президент підкреслив важливість індефікації тіл загиблих.

– У ці тяжкі дні я хочу сказати таке. Я поверну всіх загиблих близьким і рідним. Вони зможуть з ними попрощатися по-людськи.

Ми гідно вшануємо їхню пам’ять. Всі винні будуть покарані, – звернення Володимира Зеленського до українців після телефонної розмови з президентом Ірану.