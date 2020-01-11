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Факти / Україна / Політика

Людина – це найвища цінність: відеозвернення Зеленського

Звернення президента України Володимира Зеленського до українського народу в зв’язку з катастрофою українського літака в Тегерані і визнання Іраном своєї провини.

Президент підкреслив важливість індефікації тіл загиблих.

– У ці тяжкі дні я хочу сказати таке. Я поверну всіх загиблих близьким і рідним. Вони зможуть з ними попрощатися по-людськи.

Ми гідно вшануємо їхню пам’ять. Всі винні будуть покарані, – звернення Володимира Зеленського до українців після телефонної розмови з президентом Ірану.

ЧитайтеЛюдська помилка: Іран визнав, що збив літак МАУ

– Усі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, уряд Ірану визнав, що його сили збили український літак МАУ Boeing 737. Результати розслідування викликали бурхливу реакцію в середині країни. На вулиці Тегерану люди вийшли на протест щодо “фіаско іранського уряду”.

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