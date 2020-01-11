Нова влада активно взялась за одну з проблемних галузей – виробництво спирту.

І керівництво Укрспирту, і влада, і власники алкогольних компаній визнають – більше половини ринку спирту в Україні знаходиться у тіні. За різними підрахунками, це від 55% до 60%. Причому ще у 2007 році ця частка становила 10%.

Саме тому стрімкими кроками президент, уряд та парламент ухвалюють необхідні ініціативи, аби побороти тіньовий ринок.

Укрспирт приватизовують

По перше, державний концерт Укрспирт, що є монополістом на українському ринку, готують до приватизації. Наразі він налічує близько 80 заводів, тільки половина з яких працюють.

Його монополія довгий час була закріплена на законодавчому рівні – тільки Укрспирт міг легально виробляти продукт.

Але саме його уряд називає однією з найбільш корумпованих та кримінальних галузей. Принаймні, так висловлювався міністр економічного розвитку та торгівлі Тимофій Милованов.

– На будь-якому ринку краще конкуренція, аніж монополія. Монополіст, тим паче державний, завжди неефективний, через що йде тінізація як об’ємів виробництва, так і збуту, – говорить Андрій Новак, голова Комітету економістів України.

Зараз підприємства концерну готують до передачі у фонд Державного майна. За підрахунками держави, бюджет України поповниться на 6-7 млрд грн.

Водночас, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський зазначає – не варто очікувати суттєвих надходжень у бюджет.

– Заводи Укрспирту фізично та морально застарілі. Підприємцям більш вигідно побудувати новий сучасний завод, ніж витрачати гроші на старий.

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Тим не менш, Укрспирт вже змінив шістьох неефективних керівників заводів, а у січні підприємства вдвічі наростили плани з реалізації спирту.

Якщо у січні 2019 року плани реалізації етилового спирту становили 255,17 тис. дал, то вже зараз – 440,6 тис. дал. За словами в. о. голови Укрспирту Сергія Блескуна, ця цифра свідчить про ефективну боротьбу з тіньовим обігом спирту.

Андрій Новак впевнений, якщо держава проведе чесний і відкритий аукціон, зможе заробити на приватизації Укрспирту, адже сама галузь – прибуткова.

– Алкогольні напої мають тенденцію постійного збільшення ринку. Виробництво спирту завжди буде прибутковим із гарантією росту із року в рік. Це робить подібні підприємства привабливими з точки зору купівлі.

Державну монополію скасовують

Водночас, у грудні минулого року парламент проголосував за скасування монополії на продаж спирту.

Відтак, з 1-го січня 2020 року виробляти спирт може будь-хто, за умови отримання відповідної ліцензії. Причому обов’язкова умова для отримання ліцензії – встановлення цілодобового спостереження за місцем виробництва.

Спирт також можна буде закуповувати закордоном. Але для того, аби внутрішній ринок встиг встановитись, до 2024 року на імпорт діє мораторій. До цього часу він буде дозволений лише уповноваженим Кабміном підприємствам і становитиме не більше 10% від обсягів виробництва.

Хмелевський скептично ставиться до спроб держави детінізувати ринок спирту. Насамперед тому, що досі немає ефективних важелів контролю за галуззю:

– Якщо влада не змогла контролювати кілька десятків державних заводів, то сотні приватних вона тим паче не зможе контролювати. Виробляти спирт будуть як з ліцензією, так і без неї.

Натомість, на думку експерта, варто навпаки налагоджувати контроль та модернізовувати виробництва. У приклад він наводить світовий досвід:

– В багатьох країнах світу, зокрема деяких державах Європи, провінціях Канади, штатах США, держава має монополію на виробництво та реалізацію алкоголю. Ці підприємства ефективно працюють та приносять чималий дохід у бюджет.

Юристи ж наголошують, один закон ще не вирішує проблему тіньового обороту. Ухваленого закону для виведення ринку з тіні недостатньо, впевнена Олена Полосьмак, керуючий партнер Crane IP Law Firm.

– Для цього необхідна скоординована робота правоохоронних органів, “білих” виробників і дистриб’юторів, зміна системи обліку і контролю продукції (наприклад, нанесення цифрових кодів замість акцизної марки), і контроль за точками продажу.

Ключовим для мінімізації тіні є контроль держави не за виробництвом, а за реалізацією алкогольної продукції, тобто за роздрібними цінами, пояснює економічний експерт Ростислав Чайківський.

– Зокрема це впровадження електронних акцизних марок, про які вже ведеться мова з 2013 року. Цього не роблять через реальну небезпеку для “тіньовиків”, – вважає експерт.

Чи знизяться ціни на алкоголь?

Ціна спирту у пляшці алкоголю складає не більше 10%, тому на вартості алкоголю відміна монополії Укрсприрту не відобразиться. Зокрема, голова Укрспирту зазначав, що з приходом бізнесу у галузь, ціни на алкоголь суттєво не зміняться.

– Вартість спирту відносно невелика і складає 7,4 грн, тобто 8,2% у вартості пляшки горілки, – розповідав він у інтерв’ю НВ.Бізнес.

Окрім того, мінімальна відпускна вартість окремих алкогольних напоїв, зокрема горілки, бренді, віскі та ін,, регулюється державою, – пояснює Полосьмак. Тому споживач суттєвої зміни у ціні не побачить:

– Конкуренція в цій індустрії висока, велика частина обсягу продажів припадає на сегмент з цінами, близькими до мінімально встановлених урядом. Тому помітної зміни не буде.

Більше того, Україна взяла на себе зобов’язання в рамках асоціації з ЄС вирівнювати ціни на алкоголь і тютюнову продукцію до європейських, нагадує Новак.

– Робимо ми це за рахунок підвищення акцизів, тому навіть якщо спирт стане дешевшим для виробників, це не призведе до зниження ціни, яка регулюється через акциз.

Так само економіст Олександр Хмелевський наголошує – до зниження цін дії влади не призведуть, натомість, це тільки знизить якість алкоголю:

– Що стосується якості алкоголю, то вона може знизитися, оскільки знизиться контроль в галузі. Навіть виробники, що мають ліцензію, вдаватимуться до фальсифікацій.

Як обрати якісний алкоголь?

Не купувати алкоголь у сумнівних місцях. Якщо вам пропонують купити алкоголь з рук або у непристосованих до цього кіосках і магазинах – це привід задуматись. Краще обирати великі торгові мережі, що мають ліцензію на продаж.

Звернути увагу на акцизу. На пляшці має бути присутня марка акцизного товару – це означає, що виробник сплатив податок та має ліцензію.

Перевірити якість пляшки. Вона має бути скляна, герметично закупорена, без подряпин та сколів, а етикетка має бути наклеєна рівно.

Не вестись на ціну. Встановлена урядом ціна за 0,5 літра міцного алкоголю – не менше 70 грн.

Іноді контрафактна продукція збувається у заклади громадського харчування – кафе та ресторани. Тут також треба бути уважним.

– Все залежить від самих споживачів – запитуйте документи на алкоголь, якщо ви у кафе і є підозри – просіть закриту пляшку з акцизною маркою, – радить юрист.

Факти ICTV нагадують, аби алкоголь приносив тільки радість і задоволення, а не шкодив, вживати його варто в міру. До слова, Уляна Супрун розповідала, як і скільки можна вживати алкоголю.

Лілія Ященко