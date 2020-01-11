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Факти / Україна

Винних повинні покарати – Зеленський про розмову з президентом Ірану

Український гарант Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Ірану Хассаном Рухані. Розмова відбулася з ініціативи іранської сторони.

Очільник Ісламської Республіки Іран повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї держави.

– Визнання збиття нашого літака – крок у потрібному напрямі. Наполягаю на невідкладному завершенні ідентифікації тіл та поверненні їх в Україну. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Чекаємо повної юридичної та технічної взаємодії надалі, – заявив Володимир Зеленський.

Президент України також підкреслив важливість індефікації тіл загиблих.

Читайте: Зеленський про збиття літака МАУ Іраном: Україна чекає на вибачення і компенсації

– Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися, – додав Зеленський.

Хасан Рухані запевнив, що вже сьогодні вночі дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше.

Раніше Факти ICTV писали, що Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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