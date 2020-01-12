Вечером 13 января (Маланки) молодежь щедрует, то есть в канун старого Нового года, а утром 14 числа, на Василия, парни засевают.

Какой будет погода в Украине в праздничные дни, 13 и 14 января, смотрите на Фактах ICTV.

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В понедельник, 13 января, везде сухо.

Ночью незначительные морозы, а днем ​​плюсовая температура во всех регионах.

На западе и юге – от +2 до +5, на севере +5, в центральных регионах +4, на востоке – до +3.

В Киеве на старый Новый год 2020 без осадков, ночью около 0, днем ​​3-5 градусов тепла.

Во вторник, 14 января, погода не изменится.

До +5 – в южных и западных областях, на севере – от +2 до +5, в центре +4, на востоке – от +1 до +4.

В столице без осадков, ночью -1 +1, днем ​​до +5.

Ранее Факты ICTV собрали приметы на старый Новый год 2020, по которым определяют погоду.